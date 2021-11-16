МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Госдума приняла во втором чтении законопроект о приостановке еще на год — до 1 января 2025 года — начала действия закона "О базовой стоимости необходимого социального набора", предназначенного для полной компенсации дореформенных вкладов граждан в Сбербанке.

В 1995 году был принят закон, гарантирующий восстановление и обеспечение сохранности ценности сбережений, помещенных до 20 июня 1991 года на вклады в Сбербанк и до 1 января 1992 года — на вклады в организации государственного страхования РФ и государственные бумаги СССР и РСФСР.

Согласно принятой норме, восстановление сбережений должно осуществляться путем их перевода в целевые долговые обязательства РФ с использованием долгового рубля. При этом стоимость одного долгового рубля определяется исходя из изменения соотношения контрольной стоимости необходимого социального набора и его базовой стоимости. Базовая стоимость набора установлена в 464 рубля СССР.

Однако законы, предусматривающие перевод вкладов в целевые долговые обязательства РФ и регулирующие порядок их обслуживания, до сих пор не приняты. Из-за отсутствия этих законов и источников финансового обеспечения действие закона "О базовой стоимости необходимого социального набора" с 2003 года ежегодно приостанавливается.

Суммарно гарантированные сбережения граждан в ценах 1991 года составляют 345,54 миллиарда рублей, в том числе по дореформенным вкладам граждан в Сбербанке — 315,3 миллиарда, в организациях госстрахования РФ — 0,84 миллиарда. Объем обязательств в государственных ценных бумагах СССР и РСФСР, размещенных до 1 января 1992 года, в ценах 1991 года составляет 29,4 миллиарда рублей.

При переводе всех гарантированных сбережений граждан в целевые долговые обязательства РФ на их погашение, по оценке правительства, потребовалось бы: в 2022 году — 49,7 триллиона рублей, в 2023 году — 51,8 триллиона, в 2024 году — 53,9 триллиона. В проекте федерального бюджета на этот период на компенсационные выплаты по вкладам предлагается направить в 2022 году около 2,96 миллиарда рублей, в 2023 году — 2,8 миллиарда, в 2024 году — 2,66 миллиарда.