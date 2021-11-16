МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Введение жилищных сертификатов с индексируемой стоимостью может помочь решить проблему дольщиков, но дорого обойдется бюджету, поделился мнением с РИА Новости директор финансового центра "Сколково-РЭШ" Олег Шибанов.

Ранее во вторник генеральный прокурор РФ Игорь Краснов предложил защитить дольщиков от инфляции жилищными сертификатами с индексируемой номинальной стоимостью. Он обратился к депутатам Госдумы с предложением рассмотреть вопрос о разработке соответствующего законопроекта.

"Кажется, что предложение фактически может закрыть этот вопрос и заставить банки платить по этим средствам. Насколько такая возможность будет адекватна, и сколько она может стоить государству — требует дополнительных расчетов. Судя по количеству обманутых дольщиков, речь будет идти про миллиарды или даже десятки миллиардов рублей в год", — полагает эксперт.