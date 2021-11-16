МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) и госкомпания "Автодор" договорились о сотрудничестве в сфере цифровых технологий и реализации инициатив, направленных на импортозамещение радиоэлектронной продукции, сообщает лизинговая компания.

"Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) и государственная компания "Российские автомобильные дороги" (ГК "Автодор") подписали соглашение о сотрудничестве в рамках международной выставки "Транспорт России 2021". Стороны намерены объединить усилия для масштабного внедрения цифровых технологий и реализации инициатив, направленных на импортозамещение радиоэлектронной продукции", — говорится в сообщении.

Уточняется, что исполнение соглашения будет способствовать достижению целей национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации", национального проекта "Безопасные качественные дороги" и государственной программы "Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности".

Как добавляют в компании, документ также предусматривает сотрудничество ГТЛК и "Автодор" в рамках реализации программы льготного лизинга цифровых активов. "Речь идет о внедрении на трассах интеллектуальных транспортных систем для движения беспилотных и высокоавтоматизированных транспортных средств, а также создании соответствующей инфраструктуры и центров обработки и управления данными на автодорогах, находящихся в доверительном управлении ГК "Автодор", — пояснили в ГТЛК.

Кроме того, стороны планируют совместно участвовать в формировании пула высокотехнологичных проектов и разработке механизмов экономического стимулирования, направленных на обеспечение сохранности автодорог регионального и местного значения в рамках федерального проекта "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства".