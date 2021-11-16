МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Энергетика, горнодобывающая промышленность и информационно-коммуникационные технологии рассматриваются в качестве перспективных отраслей сотрудничества между Россией и Казахстаном, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук.

Во вторник президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял в Нур-Султане заместителей председателя правительства России Александра Новака и Алексея Оверчука. Обсуждались перспективы укрепления казахстанско-российских торгово-экономических и топливно-энергетических связей, а также взаимодействия по линии ЕАЭС.

"Видим свою задачу в том, чтобы открывать новые направления сотрудничества. В качестве перспективных отраслей рассматриваем энергетику, включая возобновляемые источники энергии, горнодобывающую промышленность, информационно-коммуникационные технологии, транспортную инфраструктуру", – приводятся слова Оверчука на сайте правительство РФ.

Вице-премьер отметил особую роль экономического сотрудничества по линии регионов.

"На межрегиональную и приграничную торговлю приходится порядка 70% товарооборота. Среди основных партнёров – Татарстан, Астраханская область, Москва и Санкт-Петербург", — сказал он.

Оверчук также затронул сотрудничество в транспортно-логистической сфере.

"В тесном контакте с казахстанскими коллегами идет реализация масштабного проекта строительства транспортного маршрута Европа – Западный Китай. Рассматриваются параметры строительства автомобильной трассы "Меридиан". Важно провести все мероприятия для увеличения пропускной способности и сокращения времени транспортировки грузов по территории наших стран", – подчеркнул Алексей Оверчук.