МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Рекордная с 1990 года инфляция в США вызывает обеспокоенность у руководства Пентагона и вынуждает готовиться к повышению зарплат и росту стоимости вооружения, сообщает портал DefenseOne со ссылкой на бывших и действующих сотрудников оборонного ведомства.

В ноябре министерство труда США сообщало, что потребительские цены в США в годовом выражении по итогам октября резко ускорили рост — до 6,2% с 5,4% месяцем ранее, а только за октябрь они подскочили на 0,9%. Таким образом, годовая инфляция в США достигла максимального значения почти за 31 год, когда показатель составлял 6,3% по итогам ноября 1990 года.

"Это, безусловно, вызывает у нас беспокойство прямо сейчас, но… в этом есть и некоторая доля спекуляции", — приводит портал слова финансового инспектора Пентагона Майка Маккорда.

Как отмечает портал, военно-промышленные компании, которые и так уже столкнулись с кризисом в цепочке поставок, сейчас предупреждают, что инфляция может увеличить стоимость вооружения по нынешним и будущим контрактам.

В то же время портал отмечает, что повышение цен на вооружение зависит от многих факторов, и, если у Пентагона контракт с фиксированной стоимостью, то цена, вероятно, останется прежней. Однако если это контракт с долевым участием в затратах, то Пентагону, возможно, нужно будет заплатить более высокую цену.

По словам Роберта Хэйла, который работал аудитором Пентагона во время президентства Барака Обамы, более высокая инфляция приведет к тому, что подрядчикам придется платить своим сотрудникам больше, что означает, что возрастут цены на вооружение.