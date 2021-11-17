МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Контейнеры для раздельного сбора отходов, поставка которых субсидирована правительством РФ, могут не прийти в регионы вовремя из-за нерасторопности местных властей, говорится в сообщении Российского экологического оператора. Доля просроченных долгов за вывоз мусора достигла 20%

Как отметили в РЭО, регионы приступили к процессу закупки контейнеров для раздельного сбора отходов (РСО), субсидии на которые выделило правительство РФ в размере одного миллиарда рублей. Всего средства получили 46 субъектов РФ, 30 из них объявили о начале закупки и еще шесть ее уже провели.

"На сегодняшний день не определены даты поставок контейнеров и дата заключения контрактов с поставщиками в Ленинградской области и Чукотском автономном округе. Данные субъекты входят в число регионов, которые рискуют не освоить средства федерального бюджета. Помимо них из-за несвоевременного проведения конкурсных процедур и длительного заключения соглашений такой риск имеют Иркутская область, Курская область, Псковская область, Приморский край, Саратовская область, Ульяновская область. В эти восемь регионов планируется закупка 7000 контейнеров для раздельного сбора", — говорится в сообщении.

РЭО уточняет, что шесть регионов — Калининградская, Брянская и Пензенская области, Башкирия, Кабардино-Балкария и Красноярский край — уже провели закупки и приступили к поставке.

"В течение месяца контейнеры для РСО будут поставлены в еще 16 регионов. В то же время в восьми регионах есть риск несвоевременного проведения всех процедур. РЭО со своей стороны предоставил регионам необходимые рекомендации, чтобы не было допущено срыва сроков. Рассчитываем, что регионы активизируют работу в данном направлении и все закупочные процедуры в этих субъектах будут завершены в срок", — приводятся в сообщении слова генерального директора РЭО Дениса Буцаева.

По данным РЭО, в Калининградской области и Башкирии муниципальные образования регионов приобрели баки в количестве 1178 штук и по субсидии они претендуют на возмещение понесенных затрат. Первые 60 контейнеров для РСО приобрела Брянская область, они уже поступили в регион. Закупки также объявили 30 регионов, еще 10 заканчивают подготовку документации. В декабре ожидаются поставки в остальные регионы.