МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Сенатор, заслуженный врач РФ Владимир Круглый выразил надежду, что парламент примет закон об обязательных QR-кодах до конца года, в документе нет политики, только защитные меры, альтернатива им – полный локдаун. Госдума продлила ряд полномочий субъектов России из-за пандемии

"Я надеюсь, что парламент примет закон (до конца года), документ нужный", — сказал Круглый, отвечая на соответствующий вопрос РИА Новости.

Он подчеркнул, что альтернатива предлагаемым мерам – "только полный локдаун, это очень неблагоприятно для граждан и экономики".

Круглый выразил недоумение в связи с тем, что "некоторые политики, включая и федеральный уровень, пытаются набрать политические очки на этом законе".

"Закон не разделяет людей, содержит защитные меры для непривитых граждан, в нем нет политики", — отметил он.

Законодатель подчеркнул, что система QR-кодов для посещения общественных мест уже вводится в регионах и по факту там работает. Однако важны меры федерального значения, в том числе и касающиеся передвижения на транспорте, добавил он.

"Ряд ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса работает и без закона, но с принятием федерального закона упорядочить те меры проще", — подчеркнул он.

Круглый также подчеркнул, что в связи с высоким ростом заболеваемости и смертности из-за COVID "необходимость в ограничительных мерах существует".

Правительство РФ в пятницу внесло в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на транспорте. Начиная с даты, которую отдельно установит правительство, пассажирам потребуется предъявлять либо QR-код о прививке, либо медицинский отвод от вакцинации, либо подтверждение перенесенного коронавируса.

Сейчас регионы принимают решение о введении QR-кодов в общественных местах в соответствии с рекомендациями местных санитарных властей.