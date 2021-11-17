МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Субъекты малого и среднего бизнеса РФ и социально-ориентированные НКО с начала ноября с подали заявки на треть объема льготных кредитов по программе "ФОТ 3.0", сообщает пресс-служба Минэкономразвития. Эксперты при Банке России поддержали кредитные каникулы для некоторых лиц

"На совещании под руководством первого вице-премьера Андрея Белоусова обсудили ход реализации мер поддержки для бизнеса. С начала ноября субъекты МСП и СОНКО подали заявки на треть объема льготных кредитов ФОТ 3.0", — говорится в сообщении.

Льготные кредиты по программе ФОТ 3.0 второго этапа выдают более 30 российских банков. Отмечается, что за две недели работы программы ФОТ 3.0 в банки подано более 23,5 тысячи заявок от предпринимателей на общую сумму 92,3 миллиарда рублей. По данным блокчейн-платформы ФНС, на 15 ноября банки выдали около 20 миллиардов рублей.

"Уже можно говорить, что программа работает на интересы некрупного бизнеса. Наибольший объем запрашивают малые (почти 50%) и микро (почти 40%) предприятия, а средний чек одобренных кредитов составляет 2,5 миллиона рублей. Среди лидеров по объемам подтвержденных кредитов Сбербанк, Промсвязьбанк и Совкомбанк", — пояснили в Минэкономразвития.

Выделенные государством субсидии позволяют бизнесу получить льготные кредиты под 3% годовых. Программа "ФОТ 3.0" направлена на поддержку занятости предприятий, пострадавших от пандемийных ограничений, таких как гостиницы, санатории, рестораны, стоматологии, музеи, зоопарки, кинотеатры, фитнес-центры, салоны красоты, химчистки, турагентства, а также организации по ремонту бытовой техники, дополнительному образованию, уходу за детьми, организации мероприятий. Ключевое условие — сохранение численности работников на уровне не ниже 90%. В России определили новые критерии для получения налоговых льгот

Кредиты выдаются сроком до полутора лет, при этом в течение первых полугода предприниматель будет освобожден от уплаты кредита и процентов по нему, а затем сможет возвращать кредит и проценты равными долями.

Кроме того, с 15 ноября по поручению президента РФ Владимира Путина начались выплаты безвозмездных грантов в размере один МРОТ на одного сотрудника для МСП и СОНКО. По данным на 16 ноября по программе уже выплачено 13,2 миллиарда рублей. Всего в ФНС России с 1 по 15 ноября заявления подали более 385 тысяч субъектов МСП и СОНКО, с общим числом сотрудников более 1,6 миллиона человек.

Пресс-служба министерства напоминает, что на эту меру поддержки бизнеса правительством было выделено 38,5 миллиарда рублей. Организации и ИП из отраслей, определенных правилами предоставления субсидий, а также СОНКО могут подать заявление в ФНС России до 15 декабря.