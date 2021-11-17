МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Рост ВВП России в третьем квартале 2021 года составил 4,3% в годовом выражении после увеличения на 10,5% во втором, свидетельствует предварительная оценка Росстата.

"Индекс физического объема валового внутреннего продукта в третьем квартале 2021 года относительно соответствующего периода 2020 года, по предварительной оценке, составил 104,3%", — говорится в сообщении статистического ведомства.

Минэкономразвития оценивало рост ВВП РФ в третьем квартале в 4% (в январе-сентябре — в 4,6%).

Рост ВВП России более чем на 10% во втором квартале был следствием низкой базы, поскольку именно на этот период прошлого года пришлось наибольшее падение российской экономики вследствие пандемии коронавируса и введенных из-за нее ограничительных мер.

Официальный прогноз Минэкономразвития предполагает, что рост ВВП страны в 2021 году составит 4,2%. Между тем президент РФ Владимир Путин на прошлой неделе заявил, что по итогам текущего года рост российской экономики может составить до 4,7%.