МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. США планируют диверсифицировать географию производства микрочипов, вернув часть мощностей на свою территорию и поощряя развитие мощностей, находящихся на территории своих союзников, в том числе в Азии, заявила, выступая в среду на мероприятии Bloomberg New Economy Forum в Сингапуре, министр торговли США Джина Раймондо. Байден обвинил энергокомпании в завышении цен на топливо

Раймондо находится в городе-государстве с рабочим визитом в ходе своей первой с момента вступления в должность официальной поездки в страны Азии. Ранее глава минторга США посетила Японию, из Сингапура она отправится в Малайзию.

Диалог Джины Раймондо с главным редактором новостного агентства Блумберг Джоном Миклетвэйтом на трибуне форума транслировал в среду в видеоформате инетернет-сайт Bloomberg.com.

"Это вопрос баланса. Президент Байден в высшей степени фокусирует свою политику на создании качественных рабочих мест в США. Упор здесь на качество: достойные условия работы, достойный заработок. Но мы в равной степени сфокусированы и на укреплении наших отношений с союзниками в Европе, в Индо-Тихоокеанском регионе и во всем мире", — заявила она, пояснив, что Вашингтон проводит политику воссоздания производств на американской территории одновременно с продвижением "размещения производств на территории своих друзей".

"Возьмем к примеру микрочипы. Это сложная глобальная цепочка поставок. Завтра я еду в Малайзию, где буду посещать продвинутые производственные предприятия этой сферы, в том числе производящие полупроводники. Это не изменится. И это нормально, это хорошо, потому что мы не думаем, что сможем все производить внутри нашей страны. Поэтому мы хотим работать с нашими союзниками и продвигать размещение производств на территории наших друзей", — пояснила глава минторга США.

"Конечно, одновременно мы хотим и увеличить внутреннее снабжение полупроводниковых микрочипов", — добавила она.

Сейчас, когда ощущается глобальная нехватка микрочипов, и глобальный спрос в этой сфере очень сильно опережает предложение, вопрос о развитии производств стоит чрезвычайно остро, отметила министр торговли. Она напомнила, что индустрия полупроводников родилась в США, но затем, в поисках дешевой рабочей силы, производство стало перетекать за границу.

"Мы видели, как его объемы таяли. Сейчас мы производим в Америке ноль процентов наиболее сложных полупроводников. Мы вообще производим у себя только 12 – 13% всего мирового объема производства полупроводников, в то время как два десятилетия назад эта доля равнялась 40%", — сказала Раймондо, подчеркнув, что в настоящее время перед США стоит задача существенного увеличения внутреннего предложения на этом рынке.

"Кстати, речь тут не обязательно идет об американских компаниях. Есть компании в Японии, в Южной Корее, на Тайване, которые, как мы надеемся, откроют свое производство в Америке", — сказала она.

"И в то же время нам необходимо куда более тесное сотрудничество в этой сфере с нашими союзниками, потому что эти глобальные цепочки поставок по определению глобальны, и нам необходимо такое партнерство. То же касается и поставок материалов, необходимых для производства, а это критически важные минералы: минералы для производства аккумуляторных батарей, минералы для производства полупроводников. Это все комплексно", — подытожила Раймондо.