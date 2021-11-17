МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Идея создания государственной судоходной компании по перевозкам социально значимых грузов внутри России рассматривается в качестве запасной и крайней меры, сообщил журналистам замминистра транспорта России Александр Пошивай.

Логистические проблемы на Дальнем Востоке привели к загруженности портов Приморья. Министр транспорта Виталий Савельев на прошлой неделе в ходе совещания с президентом РФ Владимиром Путиным предложил создать специальную госкомпанию, если каботажные перевозки продолжат расти при сохранении проблем с загрузкой портов Приморья.

"Эта идея рассматривалась как запасная. Это ответ на вопрос — что мы будем делать, если бизнес должным образом не откликнется на те призывы, на те возможности, которые предоставлены… Те варианты, которые просматриваются, будут прорабатываться. Сейчас этот вопрос был озвучен как крайняя мера. Пока не предполагается обращение к этой мере. Но на перспективу… как возможность, она остается… и может быть реализована", — сказал Пошивай журналистам в рамках выставки "Транспортная неделя-2021".

По его словам, если же будет рассматриваться вопрос о создании такой компании, она, будучи государственной, скорее всего, будет создаваться на региональном уровне. Это связано с тем, что регионы "более гибко могут управлять" судоходными ресурсами.

"Но если мы говорим о возможности принципиальной, то это может также быть создано по форме, которая у нас принята, например, на площадке ФГУП "Росморпорт", — сказал Пошивай. Он уточнил, что для специальной судоходной компании вряд ли будут приобретаться новые суда, поскольку удобнее их взять во фрахт "из уже имеющейся компании", а затем поставить их на линию.

В целом, по его словам, мониторинг ситуации в портах уже помогает с решением проблемы — есть понимание, на каком направлении и сколько судов требуется.

"Мы попробуем использовать рыночный механизм, потому что мы понимаем, что создание, например, государственной компании на деньги, которые будут получены кредитом или в лизинг, на те кредиты, которые будут предоставлены, — это дополнительная нагрузка на бюджет. Дополнительную нагрузку на бюджет пока мы не рассматриваем, потому что это мера крайняя, она очень не популярная, и тут действительно у нас никаких иллюзий нет", — заключил замминистра транспорта.