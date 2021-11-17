МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Вице-премьер, министр иностранных дел Молдавии Николай Попеску сообщил, что обсудил с замглавы администрации президента РФ Дмитрием Козаком отмену импортных пошлин для некоторых категорий молдавских товаров.

Попеску находится в Москве с рабочим визитом, ранее он обсудил сотрудничество между странами с сопредседателем молдавско-российской межправкомисии Дмитрием Патрушевым и главой МИД России Сергеем Лавровым.

"Сегодня в Москве у меня состоялась встреча с Дмитрием Козаком, заместителем главы администрации президента Российской Федерации. Мы обсудили ряд вопросов, представляющих общий интерес в повестке дня молдавско-российских отношений, таких как устранение барьеров и ограничений в торговле, например, отмену импортных пошлин на некоторые категории товаров", — написал Попеску в Facebook.

Также стороны обсудили недавнее подписание контракта на поставку российского природного газа в Молдавию.

Россия с 1 января 2019 года на полгода отменила пошлины на импорт ряда товаров из Молдавии, этот период несколько раз продлевался в результате постоянных переговоров между Кишиневом и Москвой на разных уровнях. Он прекратил действовать с апреля 2021 года.