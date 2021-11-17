МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Россия пообещала сохранить и по возможности увеличить поставки удобрений в Бразилию, сообщает министерство экономики латиноамериканской страны по итогам встреч главы ведомства с властями и бизнесом РФ.

Министр Тереза Кристина да Коста приехала в Россию, чтобы обсудить увеличение поставок удобрений из России на фоне возможного введения санкций против Белоруссии, являющейся крупным экспортером этого продукта. Она провела в среду встречи с властями России и с предпринимателями.

"Все гарантировали, что продолжат соблюдать контракты на поставку удобрений как калийных, так и фосфатных… Министр экономического развития Максим Решетников заверил, что поставки удобрений в Бразилию сохранятся и по возможности увеличатся при следующем урожае", — отмечает министерство.