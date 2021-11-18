МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. В январе-октябре 2021 года в Россию ввезли 3,3 миллиона смартфонов iPhone. Это на 35% превышает показатели аналогичного периода прошлого года, сообщают "Известия" со ссылкой на аналитический центр GS Group. В iPhone добавят секретную функцию

По прогнозам специалистов GS Group, до конца года объем поставок iPhone в Россию может превысить 4,5 миллиона единиц — рекордное количество за все время присутствия бренда в стране.

Согласно данным компании, в прошлом году в Россию было ввезено 3,96 миллиона смартфонов iPhone, в 2019-м — 3,39 миллиона, в 2018-м — 4,2 миллиона, в 2017-м — 4,3 миллиона, в 2016-м — 3,46 миллиона.

"Точных данных до 2016 года у компании нет. Однако я уверен, что тогда поставки Apple были ниже, поскольку сам рынок смартфонов был тоже меньше", — отметил глава аналитического центра GS Group Александр Сурков.

По его словам, объем поставок коррелируют с продажами, так как дистрибуторы, как правило, анализируют спрос и не заказывают больше, чем способны продать. Этот тезис подтверждают данные ритейлеров.

В "М.Видео-Эльдорадо" заявили, что в 2021 году продажи iPhone возросли более чем на 40% в штуках. Таким образом, был установлен рекорд продаж, в результате чего компания укрепила позиции крупнейшего продавца смартфонов Apple в России.

О рекордных продажах iPhone также заявили в "Ситилинке". А в "Связном" отметили, что продажи смартфонов Apple в сети ежегодно растут на 10% в количественном выражении и на 40% — в денежном.