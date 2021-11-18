МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. ВЭБ.РФ определил начальную цену для продажи холдинга "Сибуглемет" в размере от 122,9 миллиарда рублей, следует из материалов госкорпорации. Суд взыскал 14,3 миллиарда рублей в пользу ВЭБа

В структуру лота входят 100% долей в ООО "Группа Сибуглемет", права (требования) ВЭБ.РФ по кредитным соглашениям к "Сибуглемету", а также 1% акций АО "ПВВ" (завод по производству промышленных взрывчатых веществ для предприятий угольной промышленности).

Как следует из материалов ВЭБа, в текущем году объем добычи угля "Сибуглемета" ожидается на уровне 11,8 миллиона тонн, выручка – 75 миллиардов рублей, рентабельность по EBITDA — 29%.

"Сибуглемет" в 2015-2020 годах находился в управлении Evraz. При этом, по данным СМИ, ВЭБ вел переговоры с акционерами Evraz о продаже "Сибуглемета", однако сделка не состоялась.

В холдинг "Сибуглемет" входят разрезы "Междуречье" и УК "Южная", шахты "Антоновская" и "Большевик", обогатительные фабрики "Междуреченская" и "Антоновская" суммарной мощностью переработки 12 миллионов тонн угля. Большая часть этих активов (в том числе 99,75% акций АО "Междуречье") принадлежит ВЭБу напрямую, остальные находятся в залоге. По данным СМИ, долг "Сибуглемета" перед ВЭБом оценивался в 3,5 миллиарда долларов.