МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Госдума приняла закон, вводящий с 2022 года акциз на жидкую сталь, используемую для металлургического производства, сделав исключение для машиностроения, ВПК, малого и среднего бизнеса и спецстали.

Жидкая сталь используется для получения полупродуктов металлургического производства путем литья. Законопроект устанавливает акциз на уровне 2,7% от среднемесячной экспортной цены на слябы, определенной на условиях поставки "погрузка на судно (FOB)" в морских портах РФ, расположенных в Южном федеральном округе.

А если такая цена будет менее 300 долларов за тонну, ставка акциза принимается равной нулю. "Мечел" получил за девять месяцев прибыль против убытка год назад

В отношении жидкой стали, выплавляемой в мартеновских, индукционных или электрических сталеплавильных печах, будет применяться специальная формула расчета ставки акциза. При этом доля массы лома черных металлов в общей массе сырья, использованного для производства такой стали, должна составлять не менее 80% в месяц.

Ставка такого акциза для электрометаллургов будет находится на уровне 30% от разницы между среднемесячной экспортной ценой на стальную заготовку, определенной на тех же условиях FOB, и ценой продажи лома, определенной на условиях поставки "перевозка оплачена до (CPT) железнодорожной станции" в Уральском федеральном округе и уменьшенной также на 12,5 тысячи рублей и 50% стоимости легирующих элементов.

Причем если рассчитанная подобным образом ставка превысит 1 тысячу рублей, то она принимается равной 1 тысячи рублей, а если окажется меньше нуля – то ставка будет нулевой.

Из-под акциза на жидкую сталь выводятся предприятия машиностроения и военно-промышленного комплекса, в которых есть цеха по разливу стали, а также малые и средние предприятия с объемом производства продуктов (полупродуктов) из жидкой стали до 1 тысячи тонн в месяц и производители спецстали с объемом ее производства не более 300 тысяч тонн в год.

Одновременно предусматривается вычет в отношении продуктов и полупродуктов из жидкой стали, которые повторно направляются на переплавку, чтобы избежать двойного налогообложения акцизом.