ЕРЕВАН, 18 ноя — ПРАЙМ. Россия и Киргизия смогли восстановить рост объемов взаимной торговли, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в четверг на встрече со своим киргизским коллегой Акылбеком Жапаровым. Киргизия, Катар и Мозамбик выходят на легальный алмазный рынок

"Что касается торгово-экономического сотрудничества, то нас радует, что нам за это время удалось восстановить рост взаимного товарооборота. В январе-сентябре он увеличился почти на 38% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Он составил более 1,7 миллиарда долларов", — сообщил Мишустин.

По его словам, цель заключается в создании долгосрочных стратегических задач в экономической сфере, обеспечении хорошего инвестиционного и бизнес-климата, что позволит все большему числу российских компаний работать и инвестировать в Киргизии. Мишустин уточнил, что эти задачи будет решать российско-киргизская межправкомиссия, которую с российской стороны возглавляет вице-премьер Алексей Оверчук.

Мишустин отметил эффективную деятельность российско-киргизского фонда развития, на базе которого реализуется почти 1400 проектов. "Сейчас прорабатываются новые предложения наших киргизских партнеров. Необходимо подобрать для инвестирования эффективные, конкурентоспособные проекты", — подчеркнул глава российского правительства.

Говоря о гуманитарном сотрудничестве, он поднял тему образования, отметив успешную реализацию проекта по направлению российских учителей в Киргизию.