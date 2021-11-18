МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Выпуск мяса и птицы в России в 2021 году может сократиться впервые за 15 лет, говорится в материалах аналитического центра "Совэкон".

"В 2021 году выпуск мяса и птицы может сократиться впервые за 15 лет", — пишут эксперты, напоминая, что за январь-сентябрь, согласно данным Росстата, выпуск мяса скота и птицы снизился на 0,6%, в том числе мяса птицы на 1,7%. Таким образом, выпуск в 2021 году уже сокращается, пишет "Совэкон", указывая основной причиной эпидемию птичьего гриппа.

"За первые девять месяцев прошлого года прирост выпуска составил 4%, а по итогам года — 3,1%. По итогам этого сектор может показать отрицательную динамику, впервые с 2006 года", — говорится в материалах.

"Совэкон" также указывает, что озабоченность участников рынка вызывает снижение предсказуемости правил игры в секторе: в частности, беспокойство вызывает то, как повлияет на сектор рост импорта мяса в страну, пишут эксперты, напоминая про предложенное в начале ноября Минсельхозом обнуление импортных пошлин на ввоз свинины и говядины в рамках квоты с целью сдерживания роста цен.