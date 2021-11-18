МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Минтранс РФ принял решение об увеличении уставного капитала "Государственной транспортной лизинговой компании" (ГТЛК, принадлежит РФ в лице Минтранса) на 49,68 миллиарда рублей за счёт размещения 4,9 миллиона дополнительных акций, следует из материалов компании.

"Решения единственного акционера… Увеличить уставный капитал акционерного общества "Государственная транспортная лизинговая компания" на 49 680 780 000 рублей… путем размещения 4 968 078 дополнительных обыкновенных акций АО "ГТЛК", — говорится в сообщении и уточняется, что акции будут распределены среди акционера.

Цена размещения дополнительных обыкновенных акций АО "ГТЛК" составляет десять тысяч рублей за одну акцию, способ размещения — по закрытой подписке.

Минтранс в марте принял решение об увеличении уставного капитала ГТЛК на пять миллиардов рублей также за счёт допэмиссии.

ГТЛК находится в собственности РФ под управлением Минтранса. Компания специализируется на лизинге железнодорожной и авиационной техники, также осуществляет лизинг автомобильной и дорожной техники, морских и речных судов.