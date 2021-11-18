МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о создании публично-правовой компании "Роскадастр" в целях повышения эффективности деятельности в сфере недвижимости и пространственных данных, следует из базы данных нижней палаты парламента.

Документ определяет порядок создания, правовое положение, цели деятельности, функции, полномочия и порядок управления деятельностью "Роскадастра". Компания создается путем реорганизации одного или нескольких федеральных государственных учреждений и акционерных обществ, единственным участником которых является РФ. Перечень реорганизуемых юридических лиц будет определен кабмином.

Согласно пояснительной записке, компанию планируется создать на базе ФГБУ "ФКП Росреестра", ФГБУ "Центр геодезии, картографии и ИПД", АО "Ростехинвентаризация — Федеральное БТИ" и АО "Роскартография" путем консолидации их ресурсов и функций.

Правительство также внесло в Госдуму законопроект-спутник, вносящий изменения в действующее законодательство, которые необходимы для функционирования ПАО "Роскадастр". Принятие и реализация законопроектов будут способствовать достижению целей госпрограммы "Национальная система пространственных данных".

Планируется, что "Роскадастр" займется в том числе внесением в ЕГРН сведений о границах, геодезическими и картографическими работами, созданием государственных топографических карт и топографических планов, а также научной и исследовательской деятельностью. Кроме того, компания станет оператором информационных систем Росреестра.

Предложенный подход позволит создать систему "одного окна" для всех пользователей пространственно-картографических данных, повысить эффективность использования земельных ресурсов и вовлечение территорий для строительства жилья, поясняла в четверг пресс-служба Росреестра. Помимо этого, сократятся сроки оказания услуг и увеличится количество услуг Росреестра в электронном виде.