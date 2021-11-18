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https://1prime.ru/state_regulation/20211118/835264061.html
Депутаты Госдумы готовы приравнять индексацию пенсий к инфляции
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Комитет ГД соцполитике до конца года готов внести поправки в пенсионное законодательство для индексации пенсий по уровню фактической инфляции — Нилов Материал дополняется. Читайте... ПРАЙМ, 18.11.2021
экономика, новости, пенсии, госдума
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Комитет ГД соцполитике до конца года готов внести поправки в пенсионное законодательство для индексации пенсий по уровню фактической инфляции — Нилов
Материал дополняется.
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