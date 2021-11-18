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2021

https://1prime.ru/state_regulation/20211118/835264061.html

Депутаты Госдумы готовы приравнять индексацию пенсий к инфляции

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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html

https://россиясегодня.рф

Комитет ГД соцполитике до конца года готов внести поправки в пенсионное законодательство для индексации пенсий по уровню фактической инфляции — Нилов Материал дополняется. Читайте... ПРАЙМ, 18.11.2021

экономика, новости, пенсии, госдума

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60