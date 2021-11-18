МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Комитет ГД соцполитике до конца года готов внести поправки в пенсионное законодательство для индексации пенсий по уровню фактической инфляции — Нилов

 

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