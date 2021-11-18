МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Мясная отрасль РФ в 2021 году столкнулась с непредвиденным ростом затрат на производства, во многом связанных с пандемией, болезнями животных и ростом мировых цен, но имеет шансы преодолеть эти трудности и сохранить по итогам года объемы производства, сообщил РИА Новости руководитель Национальной мясной ассоциации (НМА) Сергей Юшин.

Согласно оценкам аналитического центра "Совэкон", выпуск мяса и птицы в России в 2021 году может сократиться впервые за 15 лет: эксперты указывали, что за январь-сентябрь выпуск мяса скота и птицы снизился на 0,6%, главным образом на фоне падения выпуска мяса птицы на 1,7% из-за птичьего гриппа.

"Пока у нас все в порядке", — сказал Юшин, комментируя эти оценки. Он обратил внимание на прирост по итогам десяти месяцев на 5% и 0,9% производства говядины и свинины в сельскохозяйственных организациях, а также на сокращение отставания по мясу птицы и прирост производства индейки.

Ющин также отметил, что отрасль в текущем году производила продукцию в условиях очень быстрого и не заложенного в бюджеты роста стоимости всех составляющих: логистики, кормов, упаковки, расходов на предотвращение заноса на предприятия коронавирусной инфекции, а также проблем с доступностью рабочей силы в ряде регионов.

Согласно данным Росстата, производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий в РФ в 2020 году выросло на 3,1% по сравнению с предыдущим годом, до 15,635 миллиона тонн (в живом весе).

Предпосылки для сохранения этих итогов — отсутствие неприятностей с болезнями животных и разрешение ситуации с ценами и наличием необходимых аминокислот и витаминов.

"Если эти проблемы разрешатся, а о них знают Минсельхоз и Россельхознадзор… то тогда мы должны быть не хуже прошлого года", — предположил собеседник агентства.

"Совэкон" также указывал, что озабоченность участников рынка вызывает снижение предсказуемости правил игры в секторе, напоминая про предложенное в начале ноября Минсельхозом обнуление импортных пошлин на ввоз свинины и говядины в рамках квоты с целью сдерживания роста цен.

"Отраслью это регулирование воспринимается негативно, как крайне несвоевременное, поспешное и не основанное на спокойном анализе спроса, предложения и перспектив производства в будущем году", — соглашается Юшин. По его мнению, намерения властей отказываться от долгосрочно действовавших инструментов поддержки при не самом значительном изменении цены — плохой сигнал для инвесторов.