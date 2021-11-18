МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Порядка 30 миллиардов рублей будет направлено из федерального бюджета на повышение прожиточного минимума и МРОТ, сообщил журналистам министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

"На повышение прожиточного минимума и МРОТ из федерального бюджета будет направлено порядка 30 миллиардов рублей", — сказал Котяков.

Прожиточный минимум используется в качестве критерия нуждаемости при назначении социальных выплат. Кроме того, от прожиточного минимума рассчитываются социальные выплаты для семей с детьми (выплаты беременным женщинам, выплаты на детей до 3 лет, выплаты на детей от 3 до 7 лет, выплаты на детей от 8 до 17 лет), федеральные и региональные социальные доплаты к пенсиям. Размер МРОТ в свою очередь влияет на установление минимального размера больничного и является минимальной планкой для установления заработных плат.