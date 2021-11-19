МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал инициативу конгрессменов США Стива Коэна и Джо Уилсона "не признавать" Владимира Путина президентом, если он будет баллотироваться на новый срок в 2024 году.

По словам Пескова, в Кремле такую идею считают неприемлемой, поскольку она демонстрирует, что США официально вмешиваются в дела других стран.

"Каждый раз нам кажется, что ничего более нелепого, ничего более агрессивного, недружественного и неконструктивного с той стороны океана больше прийти не может. И каждый раз мы ошибаемся.", — заявил Песков.

"Только россияне могут определять, кто и когда должен быть президентом Российской Федерации", — резюмировал он.