МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, сокращающий до одного рабочего дня срок, в течение которого банки должны будут выполнять переводы на счета, входящие в состав единого казначейского счета, при уплате платежей в бюджеты всех уровней, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. Путин внес в Госдуму поправки о повышении величины прожиточного минимума

Таким образом, срок поступления денежных средств в бюджетную систему значительно сократится и повысится эффективность их использования, пояснял ранее премьер-министр Михаил Мишустин.

Законом "О национальной платежной системе" сейчас установлен общий срок перевода денежных средств — не более трех рабочих дней, начиная со дня списания денежных средств с банковского счета плательщика или со дня предоставления плательщиком наличных денег в целях их перевода без открытия такого счета. При этом статья 849 Гражданского кодекса предусматривает обязанность банка по распоряжению клиента списывать с его счета деньги не позднее дня, следующего за днем поступления в банк соответствующего платежного документа.

Согласно пояснительной записке к закону, эти нормы предопределяют допущение разрыва между днем поступления в банк распоряжения о переводе денег и датой их зачисления на банковские счета, входящие в состав единого казначейского счета. Этот разрыв может составлять до пяти дней, а если распоряжение о переводе денежных средств поступило в банк накануне выходного дня, то и более.

Сокращение сроков перевода банками денежных средств до одного операционного дня после исполнения распоряжения о переводе денежных средств на банковские счета, входящие в состав единого казначейского счета, позволит сократить разрыв до двух дней.

Закон должен будет вступить в силу с 1 октября 2022 года.