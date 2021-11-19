МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Премьер Молдавии Наталья Гаврилица заявила в пятницу, что правительство страны на заседании утвердило проект государственного бюджета на 2022 год с дефицитом в 857,5 миллиона долларов.

"Проект госбюджета на 2022 года утвержден. Это будет бюджет для людей, потому что мы значительно увеличили размеры социальных выплат, но также это будет и бюджет, направленный на развитие страны, ремонт дорог, развитие инфраструктуры", — заявила Гаврилица.

Она отметила, что правительство приступило к разработке проекта госбюджета в августе, как только вступило в должность.

Согласно представленному проекту, в следующем году доходы госбюджета Молдавии составят около 2,8 миллиарда долларов, расходы достигнут почти 3,7 миллиарда долларов. Дефицит госбюджета составит около 857,5 миллиона долларов.

Местное законодательство предусматривает, что проект госбюджета должен быть рассмотрен и утвержден парламентом.