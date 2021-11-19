МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Министр финансов России Антон Силуанов в пятницу обсудил с коллегой из Швейцарии Ули Маурером внесение изменений в налоговое соглашение двух стран, переговоры по этому вопросу планируется продолжить на следующей неделе на уровне министерств, говорится в сообщении Минфина РФ.

"19 ноября 2021 года состоялась встреча министра финансов Российской Федерации Антона Силуанова с федеральным министром финансов Швейцарской Конфедерации Ули Маурером. Министры обсудили вопрос пересмотра российско-швейцарского соглашения об избежании двойного налогообложения в части увеличения налога у источника до 15% в отношении дивидендов и процентов", — сказано в сообщении.

Минфин указывает, что в ходе встречи было отмечено, что предложения России по увеличению ставки налога в рамках двустороннего налогового соглашения соответствуют современным тенденциям в реформировании глобальных правил налогообложения, которые разрабатываются на площадках ОЭСР и G20.

"Министр подчеркнул, что и Россия, и Швейцария являются участниками данного процесса. В связи с этим было предложено обсудить возможность включения в соглашение положений, отвечающих согласованным принципам международного налогообложения в рамках подхода Pillar 2", — добавляется в сообщении.

"Вместе с тем, понимая значимость российско-швейцарских экономических связей, Антон Силуанов напомнил о необходимости продолжения двустороннего диалога с целью сохранения благоприятного инвестиционного климата. Министры договорились продолжить переговоры по данному вопросу на уровне двух министерств на следующей неделе", — отмечает Минфин.

Президент России Владимир Путин в 2020 году поручил обложить налогом в размере 15% доходы в виде дивидендов и процентов, переводимые на счета за рубежом, что требует корректировки соглашений с другими странами об избежании двойного налогообложения.

Президент предупредил, что Россия в одностороннем порядке выйдет из таких соглашений со странами, которые не примут ее предложения. Так, в мае текущего года президент подписал закон о денонсации налогового соглашения с Нидерландами.

Замминистра финансов Алексей Сазанов в сентябре сообщил, что Минфин РФ направил предложение о пересмотре налогового соглашения Швейцарии. Ранее Россия пересмотрела соглашения с Кипром, Мальтой и Люксембургом. Сазанов называл в очереди на пересмотр еще Гонконг и Сингапур.