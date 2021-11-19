МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Сенатор Сергей Безденежных внес в Госдуму законопроект "О внесении изменения в федеральный закон "Об охране окружающей среды", нововведения будут обязывать компании-погрузчики угля оборудовать населенные пункты у портов техническими средствами, которые будут измерять выбросы загрязняющих веществ, тест инициативы доступен в электронной базе данных Госдумы.

Проект направлен на совершенствование правовых основ по защите окружающей среды и санитарно-эпидемиологического благополучия населения, проживающего в близости от угольных терминалов, отмечается в пояснительной записке к проекту.

"Законопроект предусматривает, что стивидорные (погрузочные) компании, осуществляющие погрузочно-разгрузочные работы по перевалке угля в морских портах, обязаны оборудовать населенные пункты, расположенные в близости от мест их деятельности, комплексом технических средств, обеспечивающих автоматическое измерение и учет показателей выбросов загрязняющих веществ", — также отмечается там.

Автор инициативы также пишет, что в настоящее время уголь является одним из главнейших экспортных грузов, поставляемых Россией за рубеж через морские порты, приносящий в бюджет государства высокий и стабильный доход, при этом наиболее важными и перспективными портами, задействованными на масштабную перевалку угля, стали дальневосточные порты, имеющие оптимальное транспортное плечо с активно развивающимися азиатско-тихоокеанскими странами.

Вместе с тем, увеличение экспортных поставок угля приводит к наличию терминалов, на которых при погрузочно-разгрузочных работах по перевалке угля применяются устаревшие технологии, приводящие к распространению угольной пыли не только на территории и акватории портов, но и в окрестностях, где располагаются населенные пункты.

"Например, по информации Дальневосточной транспортной прокуратуры от 17 июня 2021 года № 7-186-2021, вопреки требованиям ст. 34 федерального закона от 10 января 2002 года № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды", ст. 30 федерального закона от 4 мая 1999 года № 96-ФЗ "Об охране атмосферного воздуха" акционерное общество "Порт Ванино" до настоящего времени не обеспечило использование наилучших доступных технологий при перевалке угля, в том числе оснащение грейферных ковшей дополнительными уплотнителями, применение пылеветрозащитных экранов", — также говорится в тексте пояснительной записки.

Действующие угольные терминалы не обеспечивают нормальные условия для безопасного проживания людей, если не принять ограничительные меры, действия погрузчиков могут привести к серьезному ухудшению окружающей среды и нарушению санитарно-эпидемиологического благополучия населения, добавляет автор инициативы.