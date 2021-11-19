МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Министр по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии Артак Камалян заявил о важности свободного перемещения металла на пространстве ЕАЭС.

"Очень важно, чтобы в союзе не вводилось никаких ограничений по части перемещения металла", — сказал Камалян РИА Новости, комментируя принятый в пятницу на заседании Евразийского межправсовета в Ереване план мероприятий по сырьевому обеспечению металлургических предприятий государств ЕАЭС на 2021-2024 годы.

Утвержденный документ содержит ряд системных мер – от реализации на национальном уровне мероприятий, направленных на стимулирование сбора и заготовки лома, до оптимизации логистики, внедрения инновационных, экологически чистых и энергосберегающих технологий переработки металлолома.

"В прошлом году практически все пять стран ввели определенные ограничения на вывоз металлолома, и это определенным образом привело к затруднению перемещения металлолома", — напомнил министр.

По его словам, сейчас все эти проблемы разрешены и металлолом доставляется во все страны Союза в тех же объемах, что и в доковидные времена. "В этом плане все уже стабильно и хорошо", — сказал министр.

Он отметил, что утвержденный главами правительств план позволит стабилизировать рынок металлолома и приведет к увеличению производства стали из него. "В странах ЕАЭС на сегодняшний день примерно 1/3 стали производится из металлолома, в мире этот показатель составляет примерно 50%. Если учесть, что сталь из металлолома существенно экологичней, а ее стоимость значительно ниже, то, естественно, если мы соберем больше металлолома, произведем из него больше стали, то наша сталь станет более конкурентоспособной и это приведет к стабилизации цен", — сказал Камалян.

По данным Комиссии, средняя цена в середине октября 2021 года на черный лом на российском рынке составила 25 120 рублей за тонну. Отмечается, что повышению цен на стальной лом способствует рост спроса и цен на готовую металлопродукцию, а также необходимость формирования зимних запасов лома. По оценке экспертов рынка, борьба потребителей за объемы лома будет только усиливаться, что будет способствовать дальнейшему росту цен на лом на рынке. Еще одна причина роста цен – проблемы с логистикой (дефицит подвижного состава из-за роста поставок угля, удорожание перевозок).

Отмечается, что ЕЭК с участием сторон провела комплексный анализ текущей ситуации на общем рынке лома металлов Союза. Основной вывод анализа – в ЕАЭС фактически отсутствует дефицит металлолома, то есть запасы лома достаточны, необходимо только организовать его эффективный сбор и логистику. В этой связи сторонами уже предприняты первые шаги по урегулированию ситуации с сырьевым обеспечением отрасли: введены (повышены) экспортные пошлины либо запреты на вывоз лома металлов в третьи страны; разрабатываются механизмы стимулирования сбора и заготовки металлолома; восстановлены объемы взаимных поставок. Складывающаяся на мировых рынках ситуация требует согласованных действий в рамках Союза по поддержке производителей и потребителей металлургической отрасли, считают в ЕЭК.