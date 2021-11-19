МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Россия и Узбекистан подписали комплексную программу экономического сотрудничества между правительствами двух стран на 2022-2026 годы, сообщила пресс-служба министерства экономического развития РФ.

В пятницу в Москве прошли переговоры президента России Владимира Путина с лидером Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. В преддверии встречи лидеров в российской столице прошел форум межрегионального сотрудничества России и Узбекистана.

"Программа придет на смену действующему соглашению. Новый документ учитывает необходимость развивать в постпандемийный период экономическое сотрудничество с использованием актуальных инструментов, в том числе электронной торговли, цифровизации экономики, новых энерго- и водосберегающих технологий, а также совершенствования подходов в миграционной сфере", — говорится в сообщении.

Программа также охватывает и все традиционные сферы – торговлю, промышленную кооперацию, транспорт, энергетику, сельское хозяйство, связь, финансы, науку и образование, здравоохранение, культуру, туризм, межрегиональное сотрудничество, указали в министерстве.

Кроме того, Россия и Узбекистан намерены реализовать практические меры в борьбе с COVID-19, обмениваться опытом и информацией по производству вакцины, вопросам профилактики, диагностики и лечения пациентов с коронавирусом.