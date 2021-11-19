МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Фонд прямых инвестиций Узбекистана подписали соглашение о сотрудничестве и совместных инвестициях, сообщила в пятницу пресс-служба РФПИ.

В пятницу в Москве проходят переговоры президента России Владимира Путина с лидером Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

"В рамках достигнутых договоренностей РФПИ и Фонд Прямых Инвестиций Узбекистана сфокусируются на поиске и реализации инвестиционных проектов на территории двух стран, обмене информацией и экспертизой в секторах, представляющих взаимный интерес", — говорится в сообщении.

В РФПИ отметили, что Россия и Узбекистан успешно осуществляют торгово-инвестиционное и гуманитарное сотрудничество, в том числе, в рамках борьбы с пандемией новой коронавирусной инфекции. "В 2021 году РФПИ организовал процесс технологического трансфера для выпуска вакцины "Спутник V" в Узбекистане. В стране налажено серийное производство российского препарата, "Спутник V" активно применяется в ходе кампании по вакцинации населения", — добавили в фонде.