МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Минпромторг предложил провести с 1 января по 1 сентября 2022 года на территории России эксперимент по маркировке отдельных видов радиоэлектронной продукции, соответствующий проект постановления правительства опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. В России могут ввести маркировку консервов

"Правительство Российской Федерации постановляет: провести с 1 января 2022 года по 1 сентября 2022 года на территории Российской Федерации эксперимент по маркировке отдельных видов радиоэлектронной продукции средствами идентификации", — говорится в проекте. Среди радиоэлектронной продукции, которую предлагает маркировать Минпромторг, электрические и газоразрядные лампы накаливания, фары и их части, пульты, телефоны, холодильники, компасы, стиральные машины и другое оборудование.

Предполагается, что уполномоченными на обеспечение проведения эксперимента станут Минпромторг, Минцифры, ФНС, ФТС, Федеральная служба по аккредитации, Роспотребнадзор, Федеральная служба по аккредитации и ФСБ.

Минпромторгу при этом необходимо будет обеспечить координацию создания и функционирования информационной системы и координацию работы участников оборота радиоэлектронной продукции.

До 1 марта 2022 года министерство должно будет утвердить требования к информационной системе, к обеспечению защиты информации, содержащейся в ней, а также требования к обеспечению информационной безопасности.

Подразумевается также, что Минпромторг проведет оценку результатов эксперимента и представит соответствующие доклады в правительство до 15 июня и до 29 сентября следующего года.

В проекте уточняется, что эксперимент необходим для определения и согласования с участниками оборота состава сведений о товаре, позволяющих однозначно идентифицировать товарную единицу продукции. Кроме того, он позволит организовать эффективное взаимодействие органов государственной власти с участниками оборота.

Среди целей эксперимента обозначены также оценка эффективности и результативности информационной системы, используемой для его проведения, определение технических возможностей информационной системы, первичное наполнение подсистемы национального каталога маркированных товаров сведениями о продукции, позволяющими однозначно идентифицировать товарную единицу, анализ целесообразности введения обязательной маркировки продукции исходя из возможности применения соответствующих технологических решений.