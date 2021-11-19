МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Евросоюз обратился во Всемирную торговую организацию (ВТО) с просьбой сформировать третейскую группу для рассмотрения спора с Россией о госзакупках, следует из документа, опубликованного на сайте ВТО в пятницу.

Как сообщается, 13 сентября стороны провели консультации для урегулирования вопроса.

"К сожалению, консультации не разрешили спор. В результате Европейский союз с почтением просит о создании группы арбитров", — говорится в запросе ЕС.

Еврокомиссия от имени ЕС начала это разбирательство в ВТО во второй половине июля. Претензии ЕК касаются мер, которые, по ее мнению, ограничивают или запрещают компаниям ЕС продавать товары и услуги российским государственным предприятиям и другим организациям посредством закупок в коммерческих целях.

Россия с 2015 года постепенно расширила свою политику импортозамещения за счет использования различных ограничений и стимулов, отмечала Еврокомиссия, указывая, что оспариваемые меры направлены на замену иностранных товаров и услуг в закупках ряда связанных с государством организаций, а также в инвестиционных проектах, финансируемых государством.

Минэкономразвития России сразу после запуска этого спора в июле заявило о готовности убедить ЕС, что правила госзакупок в стране не нарушают норм ВТО.