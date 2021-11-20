МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. Ущерб от преступности за 10 месяцев 2021 года увеличился на 66,4% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, указывается в статистических материалах МВД России. В России сократился ущерб от преступлений

"Ущерб от преступлений (по оконченным и приостановленным уголовным делам) составил 724,3 млрд рублей, что на 66,4% больше аналогичного показателя прошлого года", — следует из статистики преступности за январь-октябрь нынешнего года, опубликованной на сайте МВД России.

При этом наибольшая часть ущерба — более 90% — приходится на преступления в городах и поселках городского типа.