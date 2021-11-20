МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. Россияне могут лишиться права на получения выплат на детей в возрасте от 3 до 17 лет, если семья получает дивиденды от финансовых операций или выиграла в лотерею, сообщает "Комсомольская правда". Как изменится порядок выплаты пенсий в следующем году

Эти и другие условия прописаны в проекте Минтруда, предполагающем изменение критериев оценки нуждаемости при назначении ежемесячных пособий на детей и беременным женщинам. Предполагается, что новые правила вступят в силу с 2022 года.

Согласно документу, при подсчете дохода семьи и определении нуждаемости будет учитываться не только зарплата, но и выигрыши в лотерею, на тотализаторах или в букмекерской конторе, а также дивиденды от финансовых операций.

"Если с учетом этих "подарков судьбы" доходы семьи превысят прожиточный минимум, то она теряет право на пособия", — подчеркивает издание. В 2022 году изменятся правила назначения пособий для малоимущих

Кроме того, получатель лишится господдержки, если его отправят на принудительное лечение или под арест.

Добавляется, что в случае развода пособие получит лишь тот родитель, с которым остался ребенок, а второй лишится права на выплату.

Беременная женщина перестанет получать пособие, если ее признают недееспособной или объявят в розыск.

Кроме того, правила регулируют ситуацию, когда получатель пособия сменил адрес и получает сразу две выплаты — по новому адресу и по старому. В таком случае гражданина также лишат права на выплаты.