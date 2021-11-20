МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. Мошенники нашли новый способ выманивать деньги россиян, тепрь они рассылают фальшивые уведомления от Пенсионного фонда, предупреждает "Российская газета". Россиян предупредили, за что можно лишиться "детских" выплат

Как сообщает издание, жителям Московской области стали приходить письма якобы от Пенсионного фонда России с требованием оплатить НДФЛ с "детских" и пенсионных выплат. Злоумышленники требуют предоставить налоговые декларации до 1 декабря.

Правоохранители подчеркивают, что никаких налогов с единовременной выплаты на детей дошкольного возраста и с осенних выплат пенсионерам платить не нужно.

"В соответствии со статьей 217 Налогового кодекса РФ государственные выплаты, за исключением больничных, не облагаются подоходным налогом", — говорится в сообщении.

Россиянам также напомнили, что требования об уплате налогов может рассылать только Федеральная налоговая служба (ФНС) РФ и только через личный кабинет налогоплательщика или "Почту России".