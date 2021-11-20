МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. Минтруд РФ прокомментировал информацию о лишении россиян права на получение "детских" выплат в ряде случаев.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что, согласно проекту Минтруда, граждане РФ могут лишиться права на выплаты на детей в возрасте от 3 до 17 лет, если семья получает дивиденды от финансовых операций или получила крупный выигрыш в лотерею, а также если получатель отправлен на принудительное лечение или под арест.

"Сообщение о появлении некого перечня поводов для лишения пособий не соответствуют действительности", — говорится в заявлении ведомства.