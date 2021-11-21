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Раскрыто предназначение секретной кнопки на столе Путина
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Кнопка, расположенная на столе в приемной президента РФ Владимира Путина, нужна для вызова помощника, рассказали на телеканале "Россия 1". В эфире освещалась встреча главы РФ с... ПРАЙМ, 21.11.2021
экономика, новости
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Кнопка, расположенная на столе в приемной президента РФ Владимира Путина, нужна для вызова помощника, рассказали на телеканале "Россия 1".
В эфире освещалась встреча главы РФ с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.
"Встреча с глазу на глаз. Потому на столе у президента специальная кнопка: когда необходим помощник или чтобы принесли чай", — отметили в передаче.