МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Кнопка, расположенная на столе в приемной президента РФ Владимира Путина, нужна для вызова помощника, рассказали на телеканале "Россия 1".

В эфире освещалась встреча главы РФ с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

"Встреча с глазу на глаз. Потому на столе у президента специальная кнопка: когда необходим помощник или чтобы принесли чай", — отметили в передаче.