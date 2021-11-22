МОСКВА, 22 ноя – ПРАЙМ. Для россиян, получающих минимальные доходы, можно снизить ставку НДФЛ или ввести новый налоговый вычет, заявил в беседе с URA.RU первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Михаил Щапов. Меньше платить: какие налоги снизят с 1 января

По его словам, есть много инструментов, как сделать платежи нулевыми или "почти нулевыми". "Например, снизить ставку, либо сделать налоговый вычет с минимальной суммы дохода. Мы такие вычеты с НДФЛ для разных категорий граждан принимаем регулярно, и сделать их для бедных как категории не составляет труда — нужна просто воля политиков и чиновников. Наша фракция, например, предлагала как минимум снизить НДФЛ до 5% для тех, кто получает менее 100 тысяч рублей в год", — отметил он.

Щапов добавил, что отменить НДФЛ для людей с низкими доходами не получится, так как это противоречит принципам налогового законодательства. "Есть вполне работающая модель НДФЛ, опробованная временем и практикой во многих странах. Она хороша тем, что позволяет гибко настраивать объем платежей исходя из любых принципов. Хотите уменьшить разрыв в доходах? Пожалуйста, вводите прогрессивную шкалу. Хотите облегчить жизнь конкретной категории? Есть инструмент налогового вычета и пониженной ставки", — сказал депутат.

За введение в России прогрессивной шкалы налогообложения выступал и председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его мнению, наиболее богатые граждане должны платить 35% от доходов.