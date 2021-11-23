МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам, что Путин не планирует переговоров с коллегами из стран сделки ОПЕК+. По его словам, работу по этой теме на ежедневно ведет вице-премьер РФ Александр Новак. Нефть в ожидании решений по резервам

При этом Песков отметил, что Россия придерживается своих обязательств в рамках договоренности ОПЕК+.

Также он добавил, что вопрос о возможности международных телефонных переговоров по данной теме следует адресовать в аппарат Александра Новака.

"У президента (таких планов) нет", — отметил Песков.

На фоне высоких цен на нефть крупнейшие импортеры, включая США, призывают ОПЕК и ее партнеров наращивать поставки на рынок более интенсивно. Ранее СМИ сообщали, что США обратились к некоторым странам, включая Китай, Индию, Южную Корею и Японию, с просьбой рассмотреть возможность высвобождения стратегических резервов нефти для регулирования цен на нее.