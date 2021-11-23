МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов поддержал ко второму чтению правительственного законопроекта поправку президента РФ об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2022 года до 13 890 рублей. Банк России зафиксировал замедление роста потребкредитования

Ранее на совещании по социальным вопросам президент Владимир Путин предложил увеличить на 2022 год величину прожиточного минимума и МРОТ на 8,6%, то есть выше инфляции. В результате МРОТ должен вырасти до 13 890 рублей, а прожиточный минимум — до 12 654 рублей.

Согласно поправке, с 1 января 2022 года МРОТ устанавливается в размере 13 890 рублей. В первом чтении законопроект предлагал увеличение МРОТ до 13 617 рублей.

Финансовое обеспечение поправки президента предусмотрено в проекте федерального бюджета на 2022-2024 годы.

Вступление в силу данного законопроекта предусматривается с 1 января 2022 года.

В соответствии с принятой в 2020 году методикой, минимальный размер оплаты труда определяется как 42% от медианной заработной платы за предыдущий год, рассчитанной Росстатом. Медианная заработная плата — это величина, относительно которой у половины населения зарплата выше, а у половины — ниже.