МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. США могут применить против России "адские" санкции в зависимости от развития ситуации вокруг Украины, заявил в интервью изданию Obozrevatel экс-глава украинского МИД Павел Климкин. В Польше призвали к превентивной газовой войне с Россией ради Молдавии

"Американцы сейчас работают на опережение, и это меня очень радует. Они обсуждают с европейцами пакет, который я бы назвал пакетом сдерживания. То есть, какие меры будут, если Путин пойдет вперед", — заявил политик, имея в виду приписываемое Киевом России якобы наличие у нее агрессивных намерений и планов "вторжения" в отношении Украины.

"Адские санкции или не адские – для меня не так важны эти эпитеты, сколько то, работают они или нет. Будет ли отключен SWIFT или ограничен импорт нефти? Я на сегодня сказать не могу, но знаю, что американцы это обсуждают. Я не могу сказать, когда и какие поставки нового оружия Украине будут, но знаю, что американцы это тоже обсуждают", — подчеркнул Климкин.

По его информации, то, будут ли реализованы эти санкции, зависит от разговора между президентами США и России Джо Байденом и Владимиром Путиным и от развития ситуации на Украине.