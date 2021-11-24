МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Специалисты Promobot, разрабатывающие искусственный интеллект для роботов, с помощью нейросети спрогнозировали, что с вероятностью 93% пик четвертой волны коронавируса в России придется на 22 декабря, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. Регионы передали в СК и прокуратуру информацию о 37 антипрививочниках

"При тестировании нейросети на наборе данных о росте и спаде заболеваемости коронавирусной инфекцией в России и в других странах, а также на основе статистики вакцинации, специалисты получили прогноз о дате прохождения пика четвертой волны коронавируса. По данным специалистов, пик в России придется на 22 декабря — после этой даты число новых зараженных вновь пойдет на спад", — отметили в компании.

С целью составления прогноза разработчики применили "мультиклассовые классификаторы, которые основаны на сочетании разных нейронных сетей, самая известная из которых — нейросеть GPT-3, которую представил несколько месяцев назад Илон Маск". Данные обрабатывались алгоритмами классического машинного обучения, которые носят название "градиентный бустинг".

Чтобы модель точнее отвечала на поставленный запрос, разработчики Promobot подняли вероятностный порог и установили ряд дополнительных настроек — расширили выборку данных и сузили искомый запрос до определенного значения.

"Вероятность — 93%, такая вероятность, по подсчетам специалистов Promobot, наиболее точно соотносится с контекстом события. Разработчики добавляют, что предсказание может корректироваться в связи с тем, что ограничительные меры во время четвертой волны гораздо слабее. Поэтому пик может наступить на несколько дней раньше", — подчеркнули в компании.

Компания Promobot была основана в 2015 году в Перми. Она является крупнейшим производителем автономных сервисных роботов в Европе. Роботы трудятся в 43 странах мира в качестве администраторов, промоутеров, консультантов, гидов и консьержей, заменяя или дополняя сотрудников.