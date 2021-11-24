МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам, что Центробанк и кабмин сохраняют все необходимые параметры для макроэкономической стабильности в РФ, нет поводов для излишнего алармизма из-за инфляции и других показателей.

Журналисты спросили у Пескова, беспокоит ли Кремль произошедшее на фоне роста напряженности вокруг Украины и Белоруссии ослабление рубля, нет ли опасений, что это может привести к повышению ставки ЦБ и росту цен.

"Послушайте, жить в современном мире и не испытывать давление международных инфляционных тенденций невозможно. Мы видим с вами беспрецедентно высокую инфляцию в долларовой зоне, высокую инфляцию в зоне евро. Конечно же, быть свободными, стерильными, свободными от влияния негативных этих тенденций быть невозможно, к сожалению", — ответил Песков.

"Но, тем не менее, наш ЦБ, правительство сохраняют все необходимые параметры для макростабильности, макроэкономических индексов. В этом плане все нормально, и поэтому здесь в данном случае не видим поводов для излишнего алармизма", — добавил он.