МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Госдума приняла во втором чтении законопроект, который разрешает фермерам и сельхозкооперативам продавать собственную продукцию на своих сельхозземлях.

Документ разработан правительством в рамках реализации поручения президента России по итогам совещания о ситуации в сельском хозяйстве и пищевой промышленности. Малообеспеченные россияне смогут использовать специальный вклад

Законопроект предоставляет фермерским хозяйствам и сельскохозяйственным потребительским кооперативам возможность реализовывать на используемых ими землях сельхозпродукцию собственного производства.

Ее продажа будет возможна только в специально оборудованных помещениях зданий, сооружений и строений, входящих в состав имущества таких лиц, или в нестационарных торговых объектах.

Причем размещение нестационарных торговых объектов допускается только на землях, не относящихся к сельхозугодьям, и если при этом не нарушается почвенный слой.

Таким образом, размещение нестационарных торговых точек непосредственно на пашнях и залежах, сенокосах, пастбищах, землях, занятых многолетними насаждениями (садами, виноградниками, ягодниками и т.д.), запрещается.

Поставить торговые ряды прямо на вспаханном поле будет нельзя, но рядом с пашней вполне может появиться палатка, где будет продаваться фермерская продукция, пояснял РИА Новости председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. Кроме того, по его словам, можно будет организовать торговлю в зданиях и сооружениях, уже входящих в состав фермерского хозяйства: например, молоко может продаваться прямо на ферме.

Предполагается, что закон должен будет вступить в силу через 10 дней после его официального опубликования.

ЖИВОТНОВОДСТВО

Госдума также приняла во втором чтении законопроект, разрешающий крестьянским (фермерским) хозяйствам, созданным без образования юрлица, и индивидуальным предпринимателям (ИП) осуществлять деятельность в сфере племенного животноводства.

Действующие нормы закона "О племенном животноводстве" данную категорию животноводов ставят в неравное положение с организациями, фактически исключая доступ таких хозяйств и ИП к деятельности в сфере. Законопроект позволит с 1 сентября 2022 года фермерам и ИП, наравне с юрлицами, осуществлять деятельность и оказывать услуги в области племенного животноводства, а также получать господдержку.

При этом за органами госвласти субъектов РФ, осуществляющими управление в области племенного животноводства, закрепляются функции по выдаче заключения о соответствии заявителя виду племенного хозяйства. А требования к видам таких хозяйств будет утверждать специально уполномоченный правительством РФ госорган.

Одновременно исключается требование о наличии разрешения на экспорт племенной продукции (материала), выданного таким уполномоченным госорганом. Сейчас в законе о племенном животноводстве установлено, что экспорт и импорт племенной продукции (материала) осуществляются при наличии такого разрешения.

Вместе с тем с 2017 года выдача разрешений осуществляется только для импорта. При этом выдача разрешений на экспорт племенной продукции (материала) в практике не реализовывалась и является избыточной функцией, поскольку охрана запатентованных селекционных достижений осуществляется в рамках гражданского законодательства.

ВЕТЕРИНАРНЫЙ КОНТРОЛЬ

Госдума приняла во втором чтении законопроект, обеспечивающий исполнение Россией обязательств в части ветеринарного контроля при экспорте российской сельхозпродукции, принятых при ее присоединении к Всемирной торговой организации (ВТО).

Документ наделяет правительство РФ полномочием по определению порядка проведения обследований тех предприятий, которые поставляют продукцию на экспорт. Причем порядок их обследования будет заявительный и бесплатный. Обследоваться будут объекты, связанные с выращиванием и содержанием животных, производством, хранением и переработкой подконтрольных товаров, вывозимых за рубеж.

Россельхознадзор проверит соответствие таких объектов и производимых товаров ветеринарным требованиям стран, в которые осуществляется экспорт. Обследование предусматривает осмотр объекта, анализ осуществляемых на нем или с его использованием производственных процессов и характеризующих эти процессы документов, а также анализ эпизоотической ситуации на территории, на которой находится объект.

Одновременно исключается необходимость проведения обследования в ряде случаев, в том числе если предприятие находится в информационной системе "Ветис".

Законопроект позволит нарастить экспорт животноводческой продукции и будет способствовать тому, чтобы она соответствовала всем международным требованиям, пояснял ранее замглавы Минсельхоза РФ Максим Увайдов.

Уже сегодня Россия продает продовольствия на 30 миллиардов долларов, поэтому важно иметь соответствующий имидж и наращивать экспорт, полагает глава думского комитета по аграрным вопросам Владимир Кашин.

Поскольку РФ входит в систему ВТО, импортеры вправе предложить ей проводить мероприятия, которые их удовлетворяют с точки зрения безопасности продукции.

При этом необходимо учитывать, что Россия не только продает продовольствие, но и закупает его, с ее стороны аналогичные требования о проведении обследований при импорте товаров тоже есть. Поэтому этот законопроект, как считает Кашин, "с двумя такими дорогами зеленого света". Он должен вступить в силу с 1 марта 2023 года.