МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Госдума рекомендовала правительству РФ в 2022 году при поступлении дополнительных ненефтегазовых доходов или наличии высвобождаемых в ходе исполнения бюджета ассигнований рассмотреть вопрос увеличения средств на финансирование ряда приоритетных социально значимых направлений. Госдума утвердила бюджет России с дефицитом на 2024 год

В частности, во исполнение поручений президента и премьер-министра РФ предлагается увеличить расходы бюджета на капитальные вложения в объекты здравоохранения, социальные и объекты коммунальной инфраструктуры, находящиеся в региональной или муниципальной собственности, в том числе — областную детскую инфекционную больницу в Омске.

Однако это будет возможно лишь при наличии проектно-сметной документации с положительными заключениями госэкспертизы и достоверности определения сметной стоимости объекта.

Дополнительные или высвобождающиеся средства депутаты также предлагают направлять на комплексное развитие сельских территорий, модернизацию городского транспорта, в том числе на обновление подвижного состава, на программы "санитарной авиации" в регионах, на увеличение господдержки общероссийских общественных организаций инвалидов.

А при наличии дополнительных или высвобождаемых в сфере дорожного хозяйства средств Госдума предлагает приоритетно распределять их во исполнение поручений президента на финансирование инфраструктурных, транспортных проектов субъектов РФ, в частности, проекта мостового перехода через реку Обь в районе Сургута.

Однако софинансирование из федерального бюджета получат только те проекты, финансирование которых на 40% обеспечит сам регион.

Правительству также рекомендуется представить в Госдуму предложения (включая критерии отбора проектов) по реализации поручений президента о направлении дополнительных 50 миллиардов рублей на развитие и модернизацию общественного транспорта, 150 миллиардов — на строительство и модернизацию в регионах объектов коммунальной инфраструктуры, прежде всего на строительство современных канализационных очистных сооружений и очистных сооружений ливневых стоков, в том числе на Черноморском побережье, включая Крым.

Кабмину также предлагается рассмотреть вопрос о стимулировании перевозок пассажиров внутренним водным транспортом на межрегиональных и социально значимых маршрутах в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях и обеспечить выполнение обязательств по компенсации потерь РЖД, возникающих в результате госрегулирования тарифов на услуги при осуществлении пригородных пассажирских перевозок.

Эти рекомендации вошли в проект постановления Госдумы о принятии в третьем чтении закона о федеральном бюджете на 2022-2024 годы, которое было принято в четверг.