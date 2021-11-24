МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Доходы населения в США в октябре выросли на 0,5% по сравнению с сентябрем, сообщает бюро экономического анализа министерства торговли.

В то же время потребительские расходы в указанном периоде выросли на 1,3% в месячном выражении.

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали роста доходов на 0,2% и увеличения расходов на 1%.

Ведомство сохранило динамику снижения доходов населения страны в сентябре, оно по-прежнему оценивается в 1%. Оценка роста расходов в сентябре была сохранена на уровне в 0,6%.

Располагаемые доходы населения в США в октябре выросли на 0,3% по сравнению с сентябрем, а реальные располагаемые доходы, выраженные с учетом стоимости доллара в 2012 году, — снизились на 0,3%.

Расходы на личное потребление включают в себя три основных компонента — приобретение товаров длительного и кратковременного пользования, а также оплату услуг. Увеличение расходов в целом считается позитивным сигналом для экономики, сигнализирующим о росте ВВП. Оно, впрочем, также может говорить и об ускорении инфляции.

Индикатор публикуется вместе с другим показателем — располагаемыми доходами, которые характеризуют покупательскую способность населения. При расчете этого индикатора учитываются заработная плата, доходы от предпринимательской деятельности, пенсии, стипендии, различные пособия, выплаты по соцстрахованию, доходы от собственности в виде процентов, дивиденды, средства от продажи ценных бумаг, недвижимости минус обязательные платежи, прежде всего, налоги.

ИНДЕКС ПОТРЕБНАСТРОЕНИЙ

Индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, в ноябре, по окончательной оценке, снизился до 67,4 пункта с октябрьских 71,7 пункта, сообщается на сайте университета.

Аналитики, опрошенные Daily FХ, ожидали снижения показателя до 66,9 пункта, предварительная оценка составляла 66,8 пункта.

Кроме того, индекс текущих экономических условий в США, по окончательной оценке, снизился до 73,6 пункта с 77,7 пункта в октябре, а индекс экономических ожиданий — до 63,5 пункта с 67,9 пункта месяцем ранее. Предварительные оценки составляли 73,2 пункта и 62,8 пункта соответственно.

Индекс потребительских настроений Мичиганского университета составляется на основе ежемесячного опроса не менее чем 500 американских домохозяйств по 50 ключевым вопросам, направленным на выявление изменений в ожиданиях потребителей относительно экономического климата, личных доходов и потребления.

Индикатор публикуется два раза в месяц в виде первоначальной и окончательной оценки и влияет на динамику доллара, фондовых рынков и государственных облигаций США.

ПРОДАЖИ НОВОСТРОЕК

Продажи новых домов в США в октябре увеличились на 0,4% по сравнению с пересмотренным показателем сентября, до 745 тысяч, свидетельствуют данные бюро переписи населения министерства торговли США.

Аналитики, опрошенные порталом, ожидали сохранения показателя на первоначальном уровне предыдущего месяца в 800 тысяч. Показатель сентября был пересмотрен до 742 тысячи.

По сравнению с октябрем 2020 года, когда индикатор составлял 969 тысяч, продажи новых домов в США в отчетном месяце показали снижение на 23,1%.

Объем продаж нового жилья (New Home Sales) — важный показатель состояния рынка недвижимости и экономики в целом. Его увеличение ведет к росту расходов новых домовладельцев на мебель и услуги ЖКХ, что, в свою очередь, стимулирует спрос на товары, услуги и рабочую силу. Кроме того, более половины всего строительства в США приходится на жилой фонд. Таким образом, динамика продаж жилой недвижимости по цепочке передается другим отраслям экономики.