МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Правительство РФ в 2021 году выделит 5 миллиардов рублей на докапитализацию "Почты России" и обновление первых 632 сельских почтовых отделений, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

"Правительство приняло решение о выделении в этом году 5 миллиардов рублей на докапитализацию "Почты" и обновление первых 632 сельских отделений почтовой связи", — сказал Чернышенко на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

По его словам, до середины 2022 года участники рабочей группы проработают дальнейший пообъектный план модернизации до 2025 года и финансово-экономическое обоснование. Заместитель председателя правительства отметил, что распоряжение о выделении 5 миллиардов рублей уже подготовлено.

"Этих средств достаточно, чтобы первоочередные отделения на первом этапе в следующем году были отремонтированы, приведены в нормативное состояние. У нас зарезервировано еще 15 миллиардов для ближайших этапов. До середины года, поскольку там идет кропотливая работа по оценке текущего состояния и приведения в нормативное состояние по каждому из объектов, будет уточнена реальная потребность", — добавил вице-премьер.

Чернышенко указал, что в рамках модернизации до 2025 года потребуется обновление 25 160 отделений, которые находятся в труднодоступных и сельских территориях, населенных пунктах с населением менее 5 тысяч человек. "Зачастую они являются единственным местом получения гражданами от государства необходимых услуг, а также товаров, лекарств, юридических уведомлений", — сказал он.

Вице-премьер отметил, что "Почта" сможет приступить к модернизации отделений из приоритетного списка с начала 2022 года. В качестве пилотных регионов выбраны Приморский край, Хабаровский край и Бурятия. "До конца 2025 года поэтапно мы завершим модернизацию более 25 тысяч отделений почтовой связи по всей стране", — указал Чернышенко.