МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Индекс предпринимательской уверенности в РФ в ноябре снизился на 2% в обрабатывающих производствах и не изменился в добыче полезных ископаемых, свидетельствуют данные Росстата.

"Индекс предпринимательской уверенности, отражающий обобщенное состояние деловой активности, в ноябре 2021 года составил: в добыче полезных ископаемых — 0,0%; в обрабатывающих производствах — (-2,0%)", — говорится в сообщении.

В ноябре экономическую ситуацию в своей организации по добыче полезных ископаемых считают благоприятной 10% и удовлетворительной — 77%, в обрабатывающих производствах — 12% и 73% соответственно.

Число оптимистов в добыче полезных ископаемых в отношении оценки текущей экономической ситуации равно числу пессимистов. В обрабатывающих производствах число пессимистов превышает число оптимистов на 3 процентных пункта.

Улучшение экономической ситуации в ближайшие полгода ожидают в добыче полезных ископаемых 14% опрошенных, в обрабатывающих производствах — 23%. При этом число оптимистов превысило число тех, кто ожидает ухудшения экономической ситуации в ближайшие полгода — в добыче полезных ископаемых на 7 процентных пунктов и в обрабатывающих производствах — на 15 процентных пунктов.