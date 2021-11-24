МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Суммарная задолженность по зарплате в РФ за октябрь снизилась на 25,4 миллиона рублей, или на 1,9%, и на 1 ноября составила 1,344 миллиарда рублей, сообщил Росстат.

Из общей суммы невыплаченной заработной платы на 1 ноября на долги, образовавшиеся в 2021 году, приходится 551,8 миллиона рублей (41,1%), в 2020 году — 214,9 миллиона рублей (16%), в 2019 году и ранее — 576,8 миллиона рублей (42,9%).

Задолженность по заработной плате на 1 ноября имели менее 1% работников обследуемых организаций.

По видам экономической деятельности численность работников, перед которыми имелась задолженность, распределилась следующим образом: обрабатывающие производства — 44,6%; строительство — 14,6%; сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях; лесозаготовки — 11,3%; транспорт — 7,7%; добыча полезных ископаемых — 4,9%; деятельность в области здравоохранения и социальных услуг — 4,6%.